I parenti degli ostaggi israeliani morti: potevano essere salvati

Tel Aviv, 2 set. (askanews) – I parenti degli ultimi sei ostaggi israeliani nelle mani di Hamas trovati morti accusano apertamente il governo di Netanyahu.

“La decisione del governo israeliano di ritardare, di porre ulteriori condizioni, di mantenere (soldati, ndr) nel ‘cuscinetto Philadelphi’ tra Gaza e l’Egitto, decisione presa solo una settimana fa, ha fatto sì che gli ostaggi rimanessero prigionieri – dice Gil Dickmann, cugino del defunto ostaggio Carmel Gat – e purtroppo è stata la fine per Carmel, per Hersh, per Eden, per Almog, per Alex, per Ori. Tutti e sei erano vivi. Tutti e sei erano insieme, e tutti e sei sono stati uccisi da prigionieri, e noi avremmo potuto salvarli tutti”.

“Noi scegliamo la vita, e non scegliamo nulla al mondo al di sopra della vita degli israeliani e delle altre persone che vivono nella nostra zona

la vita di persone innocenti non è qualcosa che si può semplicemente risparmiare

qualcosa che si può semplicemente scambiare o mettere in secondo piano per altri obiettivi e ragioni”, ha aggiunto.