La tragedia di Bahanaga è solo l'ultima di una lunga scia di incidenti ferroviari in India: in questo articolo descriveremo i peggiori sinistri avvenuti nella nazione nel corso del tempo.

Il deragliamento del Coromandel Express, che è finito contro l’Hoeweah Superfast Express a Bahanaga, è solo l’ultimo di una lunga scia di incidenti feroviari accaduti nel corso della storia in India. Le vittime sono oltre 200, migliaia i feriti. Le riprese dell’agenzia di stampa Reuters hanno reso noto come i funzionari di polizia presenti sul luogo spostavano i corpi senza vita coperti da panni bianchi fuori dai binari della ferrovia, mentre i soccorritori cercavano sopravvissuti all’interno di quel che restava dei treni. In questo articolo andremo a citare alcuni tra i peggiori sinistri ferroviari in India.

I peggiori incidenti ferroviari in India: la tragedia di Bihar

Tra i peggiori incidenti ferroviari in India menzioniamo la tragedia di Bihar avvenuta il 6 giugno 1981. A causa del sinistro morirono oltre 750 persone, quando il treno si ribaltò nel fiume Bagmati.

L’incidente del Purushottam Express

Un’altra tagedia ferroviaria in India avvenne il 20 agosto 1995. Il Puroshottam Express andò a collidere con il Kalindi Express che si trovava nei pressi di Firozabad. Come riporta India Posts Italian, il bilancio ufficiale fu di circa 305 vittime.

Altre due carneficine tra il 1998 e il 1999

Il 20 agosto 1995 a Khanna (Punjab) ci fu invece la collisione tra il Jammu Tawi – Sealdah Express e tre pullman della Frontier Golden Temple Mail. Morirono 202 persone.

Come se questo non bastasse, a un anno di distanza, il 2 agosto 1999, ci fu lo scontro tra il Brahmaputra Mail e l’Awad Assam Express presso la stazione di Kaisal. In questo caso, le vittime furono oltre 285.