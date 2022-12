Anche quest’anno Google ha svelato la classifica dei personaggi più cercati sul web nel corso del 2022, stilando una vera e propria graduatoria.

I personaggi più cercati del 2022

Partiamo subito dal primo in classifica che, bisogna dirlo, ha stravinto, ossia Vladimir Putin, il quale a causa delle notizie circa la guerra tra Russia e Ucraina è diventato il leader più googlato dell’anno.

Il podio di Google

Seguendo la classifica troviamo tra i personaggi più cercati su Google nel 2022 Drusilla Foer, che grazie alla sua partecipazione come co-conduttrice del Festival di Sanremo, si è fatta conoscere e ha scatenato la curiosità di molti, a quanto pare, che ha fatto molte ricerche su di lei.

A chiudere il podio, un altro protagonista del Festival, ovvero Blanco, vincitore assieme a Mahmood.

Tanto sport e non solo

Dal quarto posto in poi troviamo nomi legati soprattutto al mondo dello sport: da Jannik Sinner, passandon per Dusan Vlahovic o Novak Djokovic, fino a Paulo Dybala.

Chi, in effetti, ha sorpreso un pò tutti, è Francesco Totti, che assieme alla ex Ilary Blasi quest’anno salgono di tanto in graduatoria, in quanto il loro divorzio è stato catalogato come un evento di importanza nazionale.

Sorprende anche Draghi che compare in questa classifica, in quanto il suo nome è stato fra i più cliccati, nel periodo in cui ha deciso di dimettersi dalla carica di Presidente del Consiglio.

A chiudere, Marco Bellavia, grazie alle vicende del GF VIP e Ornella Muti, grazie all’apparizione al Festival di Sanremo 2022.