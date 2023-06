Ora dopo ora emergono dettagli sempre più inquietanti riguardanti la sconvolgente vicenda dei poliziotti che a Verona nei mesi scorsi si sono resi protagonisti di indicibili atrocità nei confronti di alcuni malcapitati finiti sotto le loro grinfie. A parlare di recente è stata in particolare una vittima degli abusi, che ha raccontato una storia dai tratti agghiaccianti.

“Usato come straccio per pulire l’urina”: il racconto di uno dei senzatetto aggredito

Tra gli individui ascoltati dagli inquirenti al lavoro sul delicato caso c’è anche Nicolae Daju, un uomo senza fissa dimora di 56 anni che agli inquirenti ha raccontato di essere stato trascinato a terra dagli agenti in Questura a Verona.

Le sue parole sono state riportate in anteprima da Repubblica, dove è apparso il racconto dettagliato del suo personale inferno, riferito a ciò che è accaduto il 14 ottobre del 2022. Ecco come si è svolta la sua cattura:

Mi trovavo al bar con un amico, stavamo bevendo una birra e un caffè. Improvvisamente è arrivata una macchina della polizia, sono scesi due agenti, sono venuti subito da noi. E ci hanno chiesto i documenti. Gli ho detto che non stavamo facendo nulla di male ma, alla fine, gli ho dato la mia carta d’identità. Non è bastato, mi hanno detto di salire in macchina“. E poi: “Prima di farmi entrare all’interno mi hanno spruzzato in faccia lo spray urticante. Senza motivo,

Daju ha poi spiegato cos’è successo una volta giunto in Questura:

Uno dei due poliziotti mi ha afferrato i capelli e trascinato di peso, fino a rinchiudermi dentro una cella con una parete trasparente.

Quando gli è stato chiesto se fosse vero che il suo corpo era stato trascinato a terra nell’urina il senzatetto ha dichiarato, con fermezza: “Sì, è vero”.

I dettagli dell’episodio

Il suo racconto è proseguito con la spiegazione degli eventi che hanno portato ad una simile violenza. Ad un certo punto, il senzatetto ha infatti chiesto di andare in bagno ma gli è stato risposto che non avrebbe potuto farlo. Ecco cos’è successo subito dopo che l’uomo si è messo in un angolo a urinare, in base alle sue dichiarazioni:

Appena ho finito di urinare un poliziotto è entrato dentro come una furia. Mi ha spruzzato in faccia lo spray urticante ancora una volta e poi mi ha trascinato a terra sopra la pozza di urina

Non paghi di quanto già fatto, a quanto pare, quando si è rialzato i poliziotti gli avrebbero persino rifilato un pugno in pancia subito dopo aver usato il suo corpo come fosse uno straccio.