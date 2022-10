Pooh: dissapori fra i membri? Dodi Battaglia fa chiarezza, ecco tutta la verità

Secondo alcuni quotidiani fra i membri della band ci sarebbero dissapori, ecco come stanno le cose

La storia artistica dei Pooh come band, dopo 50 anni di onorata carriera, si è conclusa ufficialmente con il loro ultimo tour d’addio, tenutosi nel 2016. Successivamente, i membri del gruppo hanno continuato a suonare da solisti, senza dunque mai smettere di fare musica ma nemmeno di rimanere in contatto.

La band, proprio di recente, si è ritrovata anzi più unica che mai nel saluto a Stefano d’Orazio, lo storico batterista del gruppo, morto nel 2020 a causa delle complicazioni del Covid che già avevano a messo a durissima prova le sue precarie condizioni di salute.

Negli ultimi tempi, ad ogni modo, su alcuni quotidiani sono apparse delle indiscrezioni che vorrebbero gli ex membri dei Pooh ai ferri corti: si dice infatti che fra alcuni di loro si siano venuti a creare dei dissapori.

Ma cosa c’è di vero?

Qualche giorno fa Dodi Battaglia, chitarrista del gruppo, si sarebbe dovuto esibire a Bologna ma, purtroppo, è stato costretto ad interrompere la sua performance a causa di problemi di salute (per fortuna nulla di grave). Con un post Instagram, il musicista ha tenuto a tranquillizare i fan rispetto alle sue condizioni ma anche a fare una precisazione:

“Ciao a tutti, mi sono svegliato, oggi a Bologna c’è il sole, sto meglio.

Voglio innanzitutto ringraziare tutte le persone che sono venute al mio concerto ieri sera. Vedere Piazza Maggiore gremita mi hai riempito il cuore.

Grazie. Grazie grazie ancora.

Il malore che mi ha colpito ieri sera era dovuto solo in parte allo stress lavorativo del quale sono abituato ormai da cinquant’anni. Suonare e cantare su un palco non causano guai del genere.

Purtroppo ultimamente, oltre lo stress, si è aggiunto un dolore, un dolore profondo, a causa del quale non ho dormito per notti e tutt’ora sono incredulo. Il disagio profondo era ed è dovuto a quello che ho visto scritto su un quotidiano dopo il 25 settembre, dopo la serata dedicata al fratello Stefano. Parole che mi hanno ferito.

Voglio ringraziare tutti coloro che hanno voluto mandarmi dei messaggi di amicizia e di conforto. Grazie vi voglio bene.”