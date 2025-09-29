I portuali europei manifestano per la flottiglia di Gaza e minacciano blocchi commerciali

Nell’ultimo periodo, il clima di tensione attorno alla questione di Gaza ha portato a una mobilitazione senza precedenti dei lavoratori portuali europei. In particolare, i docks del porto di Genova hanno assunto un ruolo di primo piano, promettendo di sostenere una flotta internazionale di aiuti, conosciuta come Global Sumud Flotilla, composta da 50 imbarcazioni pronte a sfidare il blocco israeliano su Gaza.

Questa iniziativa ha catalizzato l’attenzione e il sostegno di lavoratori portuali da tutta Europa.

Rischi e reazioni internazionali

Dopo presunti attacchi aerei su queste navi umanitarie, i dockers di Genova hanno definito la flottiglia come un indicatore critico per possibili azioni future. Sono state formulate minacce di bloccare tutte le spedizioni commerciali dirette a Israele se le navi venissero attaccate. Riccardo Rudino, un veterano lavoratore portuale, ha dichiarato che l’unico modo per ottenere un cambiamento di rotta è attraverso un blocco commerciale totale.

Il potere della protesta

In un discorso che ha fatto il giro del web, Rudino ha avvertito che un attacco alla flottiglia porterebbe a uno sciopero generale e, se non ci fossero cambiamenti significativi nella politica israeliana verso Gaza, a un blocco commerciale totale. La storia dei lavoratori portuali è caratterizzata da atti di resistenza e solidarietà, risalenti fino alla guerra del Vietnam. Rudino ha citato il caso dell’Africa del Sud, dove un blocco commerciale ha contribuito a liberare Nelson Mandela e a promuovere le elezioni democratiche.

Unione e mobilitazione in Europa

La situazione ha anche messo sotto pressione il governo italiano guidato dalla premier Giorgia Meloni, che si trova a dover affrontare crescenti richieste di un approccio più severo nei confronti di Israele. Le elezioni regionali in corso hanno messo in evidenza la questione della stato di Palestina, spingendo le forze politiche a prendere posizione. Il sindacato CGIL, uno dei più grandi d’Italia, ha promesso uno sciopero generale in caso di attacco alla flottiglia.

Impatto della politica interna

Il dibattito politico è acceso, con il parlamento italiano che si prepara a votare su possibili procedimenti giudiziari nei confronti di membri del governo. Anche il movimento giovanile del partito della Meloni ha manifestato, evidenziando il contrasto tra le posizioni interne ed esterne della politica italiana.

Il ruolo dei lavoratori e la storia della resistenza

Secondo Rudino, molti lavoratori sentono il bisogno di essere dalla parte giusta della storia. La loro determinazione è alimentata dalla consapevolezza che le azioni di blocco sono uno strumento potente, poiché non dispongono di mezzi bellici come i missili o i carri armati. La loro forza risiede nella capacità di fermare i flussi commerciali, un’arma che intendono utilizzare, anche a costo di mettere i propri corpi in prima linea.

La mobilitazione dei lavoratori portuali si configura come un atto di solidarietà non solo per Gaza, ma anche come un richiamo alla giustizia sociale e alla pace. La Global Sumud Flotilla rappresenta quindi non solo una missione di aiuto umanitario, ma anche un simbolo di resistenza contro l’ingiustizia e l’oppressione.