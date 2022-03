I premier di tre Paesi Ue a Kiev, Zelensky: loro non hanno paura

Milano, 16 mar. (askanews) – I primi ministri polacco, ceco e sloveno sono a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nella prima visita di leader stranieri nella capitale assediata dai russi.

Per Zelensky, presidente dell’Ucraina, “queste persone, rispettati leader dei loro grandi paesi europei indipendenti, non hanno paura. Hanno più timori per il nostro destino”.

Mateusz Morawiecki, primo ministro polacco: “L’Unione Europea deve concedere lo status di candidato molto più rapidamente.

Deve invitare l’Ucraina ad aderire all’Unione Europea e dare tutte le armi di difesa per difendere le vostre case. Cercheremo di occuparci dell’organizzazione di tutto questo” ha detto.

L’idea del viaggio – che sarebbe avvenuto in treno, dato che i collegamenti aerei sono impossibili – era stata formulata al Consiglio europeo di Versailles anche se Bruxelles non ha dato ai tre leader un mandato Ue.

Intanto da parte russa si annuncia che è stato catturato equipaggiamento militare ucraino e armi dei paesi occidentali trasferiti ai ribelli ucraini a Lugansk e Donetsk.

I tre capi di governo sono Kiev mentre non si placa l’offensiva sulla capitale ucraina. E continua il coprifuoco e la paura di nuove offensive.