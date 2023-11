I prigionieri palestinesi rilasciati accolti in Cisgiordania

Ramallah, 27 nov. (askanews) – I prigionieri palestinesi che sono stati rilasciati dalle carceri israeliane in cambio degli ostaggi liberati da Hamas dalla Striscia di Gaza festeggiano il loro ritorno a casa. Una folla di migliaia di persone è scesa in piazza a Ramallah, nella Cisgiordania occupata, per celebrare il loro rilascio. “Negli ultimi due mesi la nostra vita in prigione è stata amara e difficile”, dice uno degli ex detenuti. 39 palestinesi sono stati liberati domenica, ha detto il servizio carcerario israeliano, dopo il rilascio di altri 78 dalle carceri israeliane negli ultimi due giorni.