Roma, 12 mar. (askanews) – Persone in fuga dalla guerra in Ucraina hanno trovato rifugio nella città meridionale polacca di Przemysl, dopo avere attraversato il confine salendo su un autobus nella vicina Medyka, in Ucraina. Secondo la polizia di frontiera, già 1,5 milioni di persone hanno attraversato il confine dall’invasione russa in Ucraina lo scorso 24 febbraio.