I Puffi festeggiano 40 anni con un videogioco ecologista

Milano, 18 nov. (askanews) – I Puffi in campo per salvare il Pianeta. I protagonisti della serie animata per bambini festeggiano i 40 anni di vita con un videogioco ecologista “I Puffi – Missione Vilfoglia”.

Puffetta, Grande Puffo e compagnia sono i protagonisti di una avventura nella quale dovranno lottare contro il nemico di sempre Gargamella, per la salvezza della loro foresta, facendosi portatori di un messaggio ecologista quanto mai attuale.

I giocatori possono vestire i panni di quattro tra i più iconici puffi: Puffetta, Puffo Forzuto, Puffo Chef e Puffo Quattrocchi.

La missione? Aiutare Grande Puffo nel trovare una soluzione per far fronte alla Vilfoglia, pianta infestante creata da Gargamella per distruggere la foresta.

Il videogioco è realizzato da IMPS e OSome Studio e distribuito da Microids ed è disponibile per tutte le piattaforme di gioco (PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, mentre arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X S il 2 dicembre).