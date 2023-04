I ragazzi incontrano Meloni ad Addis Abeba per abbracciarla: "Studiate sempre"

Un siparietto che ha suscitato tenerezza e sarcasmo, ovviamente a seconda elle parti che lo interpretavano quando si è venuto a sapere dei ragazzi che si avvicinano a Giorgia Meloni ad Addis Abeba per abbracciarla con le che li spinge a studiare “sempre”. Da quanto si apprende in questi minuti la premier è stata immortalata in quel momento protocollare della vista in Etiopia ed in uno più materno.

Meloni ad Addis Abeba: “Studiate”

In quello scatto Giorgia Meloni stringe con affetto i bambini e gli alunni di alcune scuole e li esorta e migliorarsi. Tutto questo è accaduto dopo che la Meloni si era rivolta ad alcuni ragazzi che si erano avvicinati per presentarsi. Dove e quando? Nel corso della visita alla scuola Galileo Galilei di Addis Abeba: “Ciao ragazzi, studiate sempre“. Non sono mancati i commenti ironici sul social che cinguetta in riferimento all’episodio.

La visita al “Galilei” e l’ironia social

Ecco alcuni esempi: “Complimenti al fotografo che si trovava lì per caso ed ha immortalato questo frangente di spontaneità“. E poi: Studiate la storia, affinché non si ripeta”. Poi in chiosa: “Soprattutto studiate la storia del ‘900 così vi rendete conto del livello di ipocrisia raggiunto“. La premier si era recata in visita alla scuola Galileo Galilei di Addis Abeba. Ed in quel frangente ad alcuni studenti che si sono avvicinati per presentarsi durante la visita all’istituto della premier italiana la stessa li ha esortati a studiare.