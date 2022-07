I Rolling Stones entusiasmano Lione: “Questo è vero il rock”

Roma, 20 lug. (askanews) – I Rolling Stones incantano i fan che hanno sfidato il gran caldo dello stadio Groupama, vicino a Lione, per un’altra tappa del loro tour europeo “Sixty” che celebra i 60 anni di carriera.

Un grande spettacolo della band, Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood ancora pieni di energia e voglia di esibirsi, nonostante gli anni che passano e la scomparsa l’anno scorso del batterista Charlie Watts: uno show che ha attirato vecchie e nuove generazioni cresciute con il loro rock intramontabile.

I Rolling Stones si esibirono per la prima volta nel ’62 a Londra, una carriera la loro tanto lunga quanto fortunata: 35 album e 250 milioni di dischi venduti. Il tour partito da Madrid e passato a giugno anche a Milano secondo i componenti del gruppo non sarà l’ultimo.

Entusiasmo dei fan francesi: “Gli Stones? È un’intera vita, un’intera generazione, sono molte generazioni. Esistono dagli anni ’60, ’62.

Non si trovano più band così, non si troveranno mai più”. “Sesso, rock e rock and roll”, sono loro, sono veri! Ecco, questo è il vero rock, questo è il rock!”.