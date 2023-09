I Rolling Stones lanciano il nuovo album "Hackney Diamonds" a Londra

Londra, 6 set. (askanews) – Delirio a Londra per i Rolling Stones che hanno lanciato il loro nuovo album “Hackney Diamonds” al teatro Hackney Empire in un evento con Jimmy Fallon. È il primo disco della band inglese dopo la morte del batterista Charlie Watts e il primo contenente materiale originale dopo “A Bigger Bang” del 2005. Uscirà in tutto il mondo il 20 ottobre. E l’annuncio arriva insieme all’uscita del nuovo singolo “Angry”.

Hackney Diamonds è il gergo inglese per indicare i frammenti di vetro lasciati a terra dopo le rapine e si riferisce al quartiere storicamente operaio della zona Est di Londra. Mick Jagger, 80 anni, Keith Richards, 79 anni, e Ronnie Wood, 76 anni si sono presentati in gran forma con occhiali da sole e sorriso smagliante.

La band ha anticipato l’uscita dell’album con una campagna pubblicitaria con il disegno della lingua, simbolo immediatamente riconoscibile dei Rolling Stones, proiettata su famosi edifici di New York, Los Angeles, Londra, Parigi e altre grandi città del mondo.

L’album, composto da 12 tracce, e la cui track list completa sarà rivelata a tempo debito, è stato registrato in varie località del mondo, tra cui gli Henson Recording Studios di Los Angeles, i Metropolis Studios di Londra, i Sanctuary Studios di Nassau, Bahamas, gli Electric Lady Studios di New York e gli Hit Factory/Germano Studios, sempre a New York.