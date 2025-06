I segreti svelati da Paola Barale su Raz Degan e Alfonso Signorini

In un’intervista che ha scatenato chiacchiere e polemiche, Paola Barale ha svelato dettagli inediti sulla sua vita e sulle sue relazioni nel mondo dello spettacolo. Ospite del podcast “Non lo faccio x moda” condotto da Giulia Salemi, la showgirl ha colto l’occasione per attaccare il suo ex compagno Raz Degan, ma ha anche riservato parole di critica per Alfonso Signorini, noto direttore di Chi Magazine.

Amicizia e antagonismi

La conversazione è iniziata in modo apparentemente leggero, ma ben presto ha preso una piega inaspettata. Quando Salemi ha chiesto a Barale se mai si fosse sentita violata nella sua privacy, la showgirl ha risposto con una frecciatina diretta: “Dovresti chiederlo al tuo caro amico, che mi ha pubblicato…” Questo riferimento a Signorini ha gelato i presenti, rimarcando un legame di amicizia che si intreccia con una relazione professionale controversa. Paola ha condiviso un episodio spiacevole risalente al 2017, quando alcune sue foto intime furono pubblicate senza il suo consenso. “Ho avuto una brutta esperienza con una paparazzata, ho anche querelato, ma purtroppo ho perso la causa”, ha lamentato, evidenziando la difficoltà di proteggere la propria privacy nel mondo del gossip.

Ricordi amari di un ex

La situazione si è aggravata quando l’argomento è scivolato su Raz Degan, ex compagno di Barale. La showgirl non ha risparmiato critiche, definendolo “una persona molto fastidiosa” e rivelando che, sebbene in passato avesse tentato di sostenerlo durante la sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi”, ora i suoi sentimenti sono cambiati. “Non era un mio fidanzato, potevo approfittarne per fare ascolti ma non l’ho fatto. Mi ha trattato come se fossi una scema”, ha sentenziato, lasciando intendere che la loro storia è stata segnata da tensioni e incomprensioni.

Riflessioni su Belen e Stefano De Martino

Nel corso dell’intervista, Barale ha anche espresso opinioni su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Parlando di Belen, ha affermato: “Belen avrebbe potuto fare molto di più… Non è stata valorizzata per quello che poteva fare”. Ma è su De Martino che le sue parole sono state più incisive. “Lui in un attimo è diventato conduttore”, ha commentato, incredula per la rapidità con cui il giovane ha scalato le vette della televisione italiana.

Un futuro sentimentale incerto

La conversazione ha toccato anche il tema delle relazioni sentimentali. Paola ha confessato che, nonostante le sue esperienze passate, non ha mai smesso di cercare un amore sincero. “Voglio un uomo non narcisista, non tirchio, che non tradisca”, ha dichiarato con una certa determinazione. Rivelando una parte più intima di sé, ha ammesso di essere attratta da uomini giovani e affascinanti, ma ha anche sottolineato che non è interessata a rimorchiare sui social: “Non ho totalmente appeso il cappello al chiodo, ma non ci ho mai provato con nessuno”.

Un’intervista che fa discutere

Questa intervista ha sollevato un polverone, e le parole di Barale continuano a rimbombare. Le sue dichiarazioni su Raz Degan e Alfonso Signorini, unite a osservazioni su Belen e Stefano, dipingono un quadro complesso del mondo dello spettacolo, dove amicizie e rivalità si intrecciano in un gioco di luci e ombre. Resta da vedere come reagiranno i diretti interessati a queste rivelazioni e se ci saranno ulteriori sviluppi in questa intricata vicenda.