I serbi: la vittoria di Vucic è la soluzione meno dolorosa

Roma, 4 apr. (askanews) – Belgrado il giorno dopo la vittoria di Aleksander Vucic riconfermato alla presidenza del paese che guida già da dieci anni. Un quarto mandato al’insegna della stabilità e dell’alleanza con la Russia. I belgradesi hanno opinioni varie: per Zoran Markovic, pensionato, “è la soluzione meno dolorosa. Vucic almeno è un politico con una certa reputazione nel mondo, non un dilettante come i suoi avversari”. Per la pensionata Marta Surev, “Ero un po’ critica verso Vucic ma mi è piaciuto quando ha rifiutato di imporre sanzioni alla Russia per la vicenda ucraina, è una cosa degna di rispetto”.

Critica invece Mariola Miodragovic: “E’ orribile vivere in un dramma che Vucic mette in scena e secondo lui c’è solo lui che lavora c’è una catastrofe e lui, lui, solo lui”.