I Simpson lo hanno fatto di nuovo: previsto anche il viaggio nello Spazio di Richard Branson

I Simpson lo hanno fatto ancora. Dopo Donald Trump e l'acquisizione della Fox da parte di Disney, hanno previsto il viaggio di Branson nello Spazio.

“Oops I did it again” ovvero “L’ho fatto di nuovo” dice una famosa canzone di Britney Spears di un paio di decadi fa e proprio tornando indietro nel tempo parliamo dell’ennesima previsione dei Simpson, la famiglia gialla più famosa del globo che ancora una volta ha previsto il futuro.

L’evento questa volta riguarda il viaggio nello spazio di Richard Branson, il noto milionario fondatore del gruppo Virgin che si sta apprestando ad organizzare il primo volo turistico a bordo della navicella Virgin Galactic. Tale viaggio era stato previsto addirittura sette anni fa nel 2014 durante la trasmissione della venticinquesima stagione.

Simpson viaggio Richard Branson, “La guerra dell’arte”

Correva l’anno 2014 e negli Stati Uniti andava in onda una puntata dei Simpson intitolata “La Guerra dell’arte” tratta dalla stagione numero venticinque.

In questa puntata vediamo Lisa commentare l’originalità o meno di un quadro che risulterà in effetti essere contraffatta. Vengono quindi nominate una serie di personalità iconiche tra cui appunto Richard Branson che si vede ad un certo punto fluttuare nello Spazio. Si tratta di un semplice colpo di fortuna o una coincidenza? Difficile dirlo.

Simpson viaggio Richard Branson, solo una coincidenza?

Questa previsione è davvero un caso? risulta difficile darne una risposta univoca, sicuramente quando si tratta di serie così longeve come quella dei famiglia gialla più famosa del globo non è impossbile azzeccare dei pronostici.

Nati ormai nel lontano 1987 da una costola del Tracey Ullman Show e diventati indipendenti dalla stagione 1989-1990, i Simpson hanno attraversato ormai tre decadi e sono entrati ufficialmente nella quarta. Impossibile non tentare dunque la sorte immaginando cosa potrebbe accadere e qualche volta ci si azzecca pure, in questo caso più di una.

Simpson viaggio Richard Branson, le volte in cui avevano predetto il futuro

Sono molte le occasioni in cui i Simpson hanno predetto il futuro a cominciare da tutti i sistemi di videochiamata che sono diventati la normalità su PC e Smartphone.

Nella sesta stagione vediamo una Lisa del futuro che comunica con Homer e Marge neanche a dirlo con un videotelefono. Particolarmente inquietante la previsione dell’11 settembre in una puntata della nona stagione dove Homer si reca New York con la propria famiglia. In anni recenti sono stati previsti l’avvento di Trump alla presidenza della Casa Bianca, passando per l’acquisizione di Fox da parte di Disney.