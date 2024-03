I Simpson palestinesi uccisi dalle bombe in un murales a Milano

Milano, 7 mar. (askanews) - I Simpson ritratti come una famiglia palestinese colpita dalle bombe israeliane. È il nuovo murales dello street artist AleXsandro Palombo comparso a Milano in Via Padova a pochi metri dalla Casa della cultura Musulmana. Il titolo dell'opera è "Gaza" e secondo la volon...

Milano, 7 mar. (askanews) – I Simpson ritratti come una famiglia palestinese colpita dalle bombe israeliane. È il nuovo murales dello street artist AleXsandro Palombo comparso a Milano in Via Padova a pochi metri dalla Casa della cultura Musulmana.

Il titolo dell’opera è “Gaza” e secondo la volontà dell’artista mette in scena “l’orrore di questo conflitto a cui assistiamo quotidianamente attraverso le immagini raccapriccianti che rimbalzano sui nostri dispositivi, una guerra che colpisce in gran parte bambini e donne innocenti distruggendo qualunque speranza nell’umanità”, uno sguardo “sul dolore e su quella violenza che non si consuma solo tra eserciti ma che si scatena in maniera indiscriminata sulla popolazione civile”.