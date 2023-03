I sindacati dal governo, Capone (Ugl): premesse interessanti

Roma, 14 mar. (askanews) – “Dalle indiscrezioni che abbiamo raccolto c’è attenzione al lavoro, in particolare alla riduzione dell’iva, azzerata per i beni di prima necessità, sull’equiparazione a non tax area sulla previdenza così come sul lavoro dipendente, una eventualità di applicazione di una flat tax per i lavoratori dipendenti… . Parliamo di indiscrezioni, ma se queste sono le premesse sono interventi interessanti”.

Così Paolo Capone, Segretario Generale dell’Ugl, prima dell’incontro dei sindacati con il governo a Palazzo Chigi per l’illustrazione dello schema della delega fiscale.

“Per ora sono solo indiscrezioni – ha aggiunto – ma danno già qualche indicazione su quelli che potranno essere i temi del confronto; la razionalizzazione del fisco è un’esigenza per tutti quanti, un fisco più equo e un’attenzione in particolare al lavoro. Daremo poi una valutazione nel merito nel momento in cui l’iter di questo provvedimento prenderà il suo corso”.