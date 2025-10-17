I soci di Yukos vincono un arbitrato storico da 50 miliardi di dollari

Un importante capitolo della storia legale internazionale si è chiuso con la recente decisione della Corte Suprema dei Paesi Bassi, che ha confermato un risarcimento record di 50 miliardi di dollari a favore degli azionisti della ex compagnia petrolifera Yukos. Questa sentenza segna la fine di un complesso e prolungato conflitto legale che ha avuto inizio con la controversa liquidazione della società e l’arresto del suo fondatore, Mikhail Khodorkovsky.

Il contesto della controversia

Yukos, un tempo il colosso petrolifero più grande della Russia, è emerso durante il crollo dell’Unione Sovietica negli anni ’90. In quel periodo, imprenditori come Khodorkovsky acquisirono asset a prezzi stracciati. Tuttavia, il suo crescente potere e la sua critica aperta al presidente Vladimir Putin portarono all’arresto nel 2003, un evento che segnò l’inizio della fine per Yukos.

Il crollo di Yukos e le sue conseguenze

Dopo l’arresto di Khodorkovsky, il governo russo emise una fattura fiscale colossale di circa 27 miliardi di dollari, costringendo Yukos a una liquidazione nel 2006. Il caso ha sollevato interrogativi non solo sulla legalità delle azioni del governo russo, ma anche sulla protezione degli investimenti stranieri in un contesto geopolitico instabile.

La battaglia legale in tribunale

Gli ex azionisti di Yukos, nonostante l’assenza di Khodorkovsky dal processo, hanno cercato giustizia attraverso la Corte Permanente di Arbitrato (PCA) con sede all’Aia. Dopo un lungo iter durato nove anni, nel 2014, la PCA ha emesso una sentenza a loro favore, concedendo un risarcimento considerato uno dei più alti nella storia dell’arbitrato internazionale.

Il percorso tortuoso delle decisioni legali

Nonostante il verdetto favorevole, la vicenda non si è conclusa. La Russia ha presentato ricorsi e nel 2016 un tribunale locale nei Paesi Bassi ha annullato la decisione della PCA, sostenendo che quest’ultima non avesse la competenza per giudicare la questione. Tuttavia, un successivo appello ha ripristinato il risarcimento, riportando la questione alla Corte Suprema olandese, che ha infine confermato il verdetto a favore degli azionisti.

Il significato della sentenza

La sentenza di venerdì rappresenta non solo una vittoria per gli azionisti di Yukos, ma anche un importante precedente legale. Tim Osborne, rappresentante del gruppo GML che rappresenta gli azionisti, ha definito la decisione come un “traguardo storico” e ha sottolineato l’importanza di rispettare la legge, affermando che nessuno stato, neppure uno considerato come un ”stato canaglia” come la Russia, può rimanere al di sopra delle normative internazionali.

Con la chiusura di questo capitolo legale, restano interrogativi su come la sentenza influenzerà le future relazioni tra la Russia e gli investitori stranieri. La vittoria degli azionisti di Yukos potrebbe fungere da deterrente per pratiche simili in futuro, sottolineando l’importanza della protezione legale per gli investitori.