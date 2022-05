I social network si aggiornano, le novità di TikTok e Whatsapp

Milano, 4 mag. (askanews) – Il mondo dei social network si continua ad aggiornare per stare al passo con le richieste degli utenti e per proporre sempre nuovi servizi. Ad esempio TikTok ha deciso che gli utenti potranno scegliere di mettere “Non mi piace” ai commenti. Il nuovo strumento punta a ridurre le molestie permettendo di selezionare le risposte che ritengono irrilevanti o inappropriate. In questo modo si semplifica anche il lavoro di monitoraggio da parte dei team dedicati.

Intanto Whatsapp, il servizio di messaggistica instantanea più amato, diventa più social. Nasce la funzione Community con cui si potrà formare un gruppo più ampio di persone (fino a 256 componenti) aggregando insieme più gruppi esistenti con interessi simili.