I sostenitori di Trump: "Lui non ha mollato, chiuderà i confini"

Washington, 20 gen. (askanews) – Sono migliaia e hanno atteso a lungo nel freddo di Washington per entrare alla Capital One Arena di Washington dove i maxi schermi ritrasmetteranno la cerimonia di insediamento di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti: sono i suoi sostenitori e dicono “bisogna celebrare chi combatte per questo paese”.

“L’ho eletto perché è un combattente e non ha mollato” dice Wendy Huang. “Lui dà il buon esempio a noi e alle generazioni future: continuare a combattere e difendere la vera libertà”.

“Io sono entusiasta di Donald Trump e ho grandi speranze per la sua presidenza, mio fratello veniva e ho pensato di seguirlo, è divertente”, dice Farley Nunnelly che è venuto dall’Alabama e ha 18 anni.

“Mi aspetto che chiuda la frontiera e lo farà con gli ordini esecutivi. Il nostro paese merita di essere rispettato e bisogna rispettare la legge, chi vuole venire nel nostro paese lo può fare ma rispettando la legge

Io, la mia famiglia erano immigrati ma vennero legalmente” dice Susan Campbell che è venuta dal Montana.