I Subsonica chiudono il tour con una promessa: torniamo presto

Milano, 11 set. (askanews) – I Subsonica mettono un punto e fanno una promessa: “Torniamo presto”. La band torinese ha concluso la stagione live di quest’anno al Circolo Magnolia di Milano, dopo il clamoroso successo del “Subsonica 2024 tour” nei palazzetti di questa primavera e la tournée estiva “La Bolla tour”.

Hanno regalato ai fan un’ultima, indimenticabile performance, mettendo in scena i brani capolavoro contenuti in dieci dischi – portando con sè come ospiti come Willie Peyote ed Ensi.

Una vera e propria festa fino notte fonda con Samuel, Boosta, Max, Ninja e Vicio con un aftershow emozionate.