I successi di James Blunt ai piedi delle Dolomiti

Tarvisio, 5 ago. (askanews) – Una carrellata di successi ed emozioni per James Blunt ai piedi delle Dolomiti friulane. Giovedì 4 agosto il cantautore e polistrumentista britannico si è esibito davanti ad un pubblico di 3000 persone sui Laghi di Fusine, all’interno del Comprensorio del Tarvisiano in Friuli Venezia Giulia, sulle note dei suoi più grandi successi, tra cui You’re Beautiful, High, Carry You Home, 1973, Adrenaline e tanti altri.

James Blunt più volte durante il concerto ha espresso la sua meraviglia per la bellezza del luogo e ha ringraziato di essere tornato sul palco dopo il lungo stop dovuto alla pandemia.