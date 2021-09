I teneri gemellini di panda gigante nati allo zoo di Madrid

Roma, 8 set. (askanews) – Ecco i due teneri gemellini di panda gigante nati allo zoo Aquarium di Madrid. Dopo le prime visite sono apparsi in buona salute, pesano 171,4 e 137,4 grammi, il sesso è ancora sconosciuto. Le prossime otto settimane saranno decisive per la loro sopravvivenza, vivranno con la mamma in un’incubatrice e saranno “totalmente dipendenti” da lei per i primi quattro mesi, fino a quando non potranno camminare da soli.

Due tecnici del centro di allevamento di panda di Chengdu, in Cina, aiuteranno i veterinari locali a curare i piccoli. I baby panda sono il quinto e il sesto figlio di Hua Zui Ba e del suo compagno Bing Xing, la loro nascita è stata salutata

come “un grande contributo alla conservazione di una specie minacciata”. Si pensa che siano rimasti meno di 2.000 esemplari di panda gigante in natura.