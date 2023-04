I terribili numeri del bollettino di guerra: 354.000 soldati russi e ucraini uccisi o feriti

Dopo oltre un anno e due mesi di attività belliche e di massacri arrivano i periodici e terribili numeri del bollettino di guerra fra Russia ed Ucraina: 354.000 soldati russi e ucraini uccisi o feriti. Il resoconto dei militari di Kiev e la stima totale secondo altre fonti sono davvero impressionanti. I dati sono controversi come sempre accade in questi casi e come sta accadendo in particolare nel conflitto portato dalla Russia di Putin all’Ucraina di Zelensky, dove l’aggressore non brilla certo per trasparenza.

E sono dati che, affidati al resoconto dei militari ucraini, danno quella cifra immensa. Nello specifico e da quanto si legge ad oggi le perdite russe “sarebbero di circa 179.320 uomini, 3.644 carri armati, 7.038 mezzi corazzati, 2.765 sistemi d’artiglieria, 535 lanciarazzi multipli, 282 sistemi di difesa antiaerea”. C’è una precisazione strategica: pare che la maggior parte delle morti sia stata registrata nel territorio controllato dal governo ucraino. E ancora: 3.927 persone sono state uccise nelle regioni di Donetsk e Luhansk.

L’incontro al Pentagono di Shmyhal

Tutto questo nelle ore concitate in cui durante un un incontro al Pentagono con il segretario alla Difesa USA, Lloyd Austin, il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal voluto dire grazie “al popolo americano per il suo continuo sostegno all’Ucraina assicurando che «vinceremo questa guerra”. E in chiosa: “Per arrivare a questa vittoria più velocemente e con meno vittime l’Ucraina ha ancora bisogno di un importante supporto militare”.