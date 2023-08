I The Kolors vincono i Power Hits Estate Rtl 102.5 con "Italodisco"

Verona, 30 ago. (askanews) – È “Italodisco” di The Kolors il brano vincitore dei “Power Hits Estate 2023” di RTL 102.5. Il tormentone dell’estate è stato decretato all’Arena di Verona in una serata di oltre 4 ore di musica. Sul palco di un’Arena sold out si sono alternati oltre 30 artisti che hanno fatto letteralmente impazzire il pubblico di Verona: da Achille Lauro e Rose Villain a Boomdabash e Paola & Chiara, da Fedez, Annalisa, Articolo 31 a Lazza, da Tananai ai Pinguini Tattici Nucleari.

Sul palco anche la sensualissima coppia Marco Mengoni-Elodie. Tra la generazione Zeta è arrivata la vincitrice di Amici, Angelina Mango. Tra i superospiti Biagio Antonacci e Benny Benassi, Laura Pausini, Giorgia, Max Pezzali, Negramaro, Pooh e Rita Ora.