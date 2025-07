Liverpool, 5 lug. (askanews) – Continua il pellegrinaggio dei tifosi del Liverpool che depongono fiori , biglietti, palloncini rossi, il colore della squadra, fuori dallo stadio di Anfield in memoria di Diogo Jota, l’attaccante portoghese morto a soli 28 anni insieme al fratello Andre in un incidente stradale in Spagna all’alba del 3 luglio.

I funerali del calciatore si svolgono sabato 5 in Portogallo.