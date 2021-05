I tori sbucano all’improvviso sulla carreggiata: incidente a San Gillio. Cinque bovini si materializzano davanti ad un'Alfa Gt e la mandano a sbattere

I tori sfuggiti da un vicino cascinale sbucano all’improvviso sulla carreggiata: incidente a San Gillio, nell’aera metropolitana di Torino, con un’auto praticamente distrutta. Tutto è accaduto nella notte di oggi, 23 maggio, poco dopo la mezzanotte, in via La Cassa. Ma cose è accaduto di preciso? Per comprendere le dinamiche del curioso incidente bisogna fare un salto indietro di qualche ora, quando cioè da un cascinale del territorio sono fuggiti alcuni tori.

I bovini erano sfuggiti al controllo di chi li accudiva e, superando le recinzioni, avevano iniziato a vagare nelle campagne e fatto perdere le loro tracce.

I grossi bovini in questo caso non sono stati direttamente responsabili di un incidente, ma ne hanno innescato uno. Si sono purtroppo materializzati al momento e nel punto sbagliati, cioè esattamente in un punto di via La Cassa in cui la boscaglia sfocia quasi direttamente sulla carreggiata, vale a dire in un punto in cui, specie nelle ore notturne, la visibilità non è al top e la possibilità di manovre elusive è ridotta al minimo dato che qualsiasi cosa si materializzi lo fa all’improvviso.

All’improvviso come hanno fatto i tori in questione, che invadendo la carreggiata all’improvviso hanno fatto perdere il controllo ad una vettura che sopraggiungeva, L’auto, un’Alfa Romeo Gt, è finita fuori strada dopo una paurosa derapata ed ha arrestato la sua corsa incontrollata nei pressi di un’abitazione.

Purtroppo uno dei tori ha anche colpito la vettura, determinando probabilmente la perdita di controllo da parte del guidatore, e nel violentissimo impatto è morto.

Il conducente dell’Alfa, un 22enne del luogo, si è preso uno spavento maiuscolo e per fortuna solo quello; da quella disavventura il giovane è uscito incolume.

L’attraversamento carreggiata da parte dei bovini in Italia è spesso causa di incidenti gravi. E un testimone dell’incidente, un altro automobilista che seguiva la vettura incidentata, ha riferito che i tori che in quel momento avevano attraversato la strada erano ben cinque. Il proprietario dei bovini e i carabinieri della stazione di Pianezza si sono recati sul luogo dell’incidente, il primo per mettere a verbale la sua titolarità dei capi scappati e di quello morto, i secondi per i rilievi di rito sull’incidente.