I Toto tornano in Italia in concerto, mito del rock Usa

Roma, 13 lug. (askanews) – I leggendari Toto, una delle più famose band al mondo tornano in Italia per un concerto all’Arena di Verona il 25 luglio del 2022. L’iconica band ha venduto più di 40 milioni di copie ed ha ancora grandi numeri sui servizi di streaming. La loro canzone “Africa” ha recentemente raggiunto 1 miliardo di ascolti a più di 40 anni dalla pubblicazione.

“È molto bello vedere quante persone amano ancora la canzone “Africa” e quante persone sono ancora fedeli fan di Toto e voglio ringraziare tutti i fan in Italia per essere stati così fedeli dopo tutti questi anni, vi amiamo e stiamo arrivando nel vostro paese” racconta David Paich, uno dei fondatori della band insieme a Steve Lukather, che però non sarà all’Arena per motivi personali

“Purtroppo ho qualche rimpianto, ma per fortuna sto facendo quello che devo fare e che è stare a casa, ma continuo ad essere il direttore musicale della band ed inoltre scrivo costantemente e lavoro sulla musica.

Mi tengo in contatto con la band ed occasionalmente in pochissime esibizioni selezionate potrei comunque presentarmi ai concerti ma è meglio che io stia fuori ora, ma c’è nuova linfa nella band, abbiamo nuovi ragazzi posseggono grande musicalità, sono tutti favolosi” spiega il leggendario tastierista dei Toto.

L’ultimo concerto nel nostro Paese dei Toto risale al 2018, la band festeggiava i 40 anni di carriera, nel tour intitolato “40 Trips Around The Sun”, ora l’atteso ritorno dopo l’uscita un nuovo album live, With a Little Help From My Friends.