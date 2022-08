Unico ammesso a "disturbare" le vacanze di Elisabetta il principe Andrea corre a Balmoral e trascorre i tre giorni "più lunghi della sua esistenza"

Gli ultimi sul calendario sono stati i tre giorni più lunghi del principe Andrea a Balmoral, nel Regno Unito, dove Andrea ha avuto una serie di serrati colloqui con la regina Elisabetta per discutere del suo futuro dopo il caso Epstein.

I tre giorni più lunghi del principe Andrea

Le fonti della Royal Family spiegano che Andrea sta cercando disperatamente una “via di ritorno alla vita reale dopo essere stato privato del suo status di SAR a causa dello scandalo Jeffrey Epstein”. Insomma, il 62enne duca di York, che pare sia stato l’unico membro della famiglia a visitare la 96enne sovrana in vacanza, vuole una nuova posizione malgrado lo scandalo per violenza sessuale in cui è coinvolto negli usa dopo le dichiarazioni di Virginia Giuffre.

Lo riferisce il Sun, che spiega anche con Andrew era stato costretto a pagare milioni di sterline in un accordo extragiudiziale alla sua accusatrice.

Il duca è “un uomo preoccupato”

La donna aveva sostenuto che il duca l’aveva stuprata tre volte nel 2001, quando aveva 17 anni, dopo essere stata trafficata dal finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Fonti interne parlano del principe come un “uomo preoccupato per la piega della sua vita, che a 62 anni non ha più una rotta”.