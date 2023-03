"I tuoi vestiti costano troppo": Belen sotto accusa, replica la madre

Dopo aver lanciato sul mercato i brand Hinnominate e Me Fui, Belen Rodriguez ha creato una linea di abiti che si chiama Mar de Margaritas, ma in queste ore è stata bersagliata dalle critiche impietose dei fan.

Belen Rodriguez: la linea di vestiti

In Italia Belen Rodriguez ha trovato successo sia come showgirl che come stilista e in queste ore in tanti hanno avuto da ridire sugli ultimi abiti realizzati dalla moglie di De Martino per il suo nuovo brand, Mar de Margaritas, accusato di proporre abiti di scarsa qualità e dal costo a dir poco esagerato.

A prendere le difese di Belen per il costo esorbitante dei suoi abiti sarebbe stata la madre, Veronica Cozzani. “Tutto Made in Italy, sono di ottima qualità”, ha scritto la madre della showgirl specificando dunque che i capi realizzati da sua figlia non sarebbero troppo costosi o di scarsa qualità come qualcuno ha scritto invece via social.

Belen al momento non ha replicato alle critiche e poco tempo fa, lanciando sul mercato la sua nuova linea di vestiti, aveva specificato che essa le sarebbe stata ispirata proprio dal rapporto tra i suoi genitori.

“Il nome del brand nasce da una canzone che mio padre scrisse per mia madre, lui era solito portarle anche un mazzolino di margherite da lui raccolte: si fermava in una strada accanto alla nostra casa di campagna e preparava questo mazzolino da portare a mia mamma, sapendo che erano i suoi preferiti”, aveva dichiarato la showgirl.