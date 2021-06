I turisti tornano in Spagna, porte aperte ai vaccinati

Milano, 7 giu. (askanews) – I turisti tornano in Spagna che ha riaperto i confini alle persone vaccinate senza restrizioni. Gli europei non vaccinati possono comunque entrare ma devono presentare un test negativo fatto non oltre le 72 ore precedenti.

Da oggi il governo spagnolo consentirà anche alle navi da crociera di entrare nei suoi porti e all’aeroporto di Malaga sono previsti decine di voli da località europee come Berlino, Lille, Francoforte e Londra, così come all’aeroporto di Barcellona, da cui arrivano queste immagini.

I turisti dal Regno Unito però sono ancora disincentivati a visitare un Paese considerato a rischio e nella lista nera del governo: al ritorno dovranno rispettare la quarantena.