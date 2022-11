I vescovi tedeschi continueranno a benedire le coppie omosessuali che lo vorranno

Nonostante la diversità di opinioni, lo scisma da Roma "per nessuno dei vescovi tedeschi, per nessuno dei cattolici laici, è mai stato una opzione".

I vescovi tedeschi continueranno a benedire le coppie omosessuali che lo chiederanno.

Ad annunciarlo il presidente della Conferenza episcopale tedesca, monsignor Georg Bätzing, nella conferenza stampa che ha seguito l’incontro con il Papa e la Curia.

Non sarà tolta la possibilità di benedire le coppie omosessuali in Germania

“Non toglierò” la possibilità di benedire le coppie omosessuali che “credono e chiedono la benedizione di Dio”, ha risposto monsignor Bätzing a chi gli chiedeva se, dopo le riunioni in Vaticano, avrebbe impedito ai vescovi e sacerdoti tedeschi di proseguire in questa attività.

“Non si può andare avanti come prima, si tratta di trasmettere il messaggio del Vangelo qui e ora”

Il vescovo ha poi assicurato che la Chiesa tedesca, nonostante ci siano alcune opinioni divergenti, non vuole separarsi da quella cattolica. “Per nessuno dei vescovi tedeschi, per nessuno dei cattolici laici, questa è mai stata una opzione. Mai. Noi siamo cattolici e lo restiamo ma vogliamo essere cattolici in modo diverso e sentiamo questa responsabilità”, ha aggiunto monsignor Bätzing, sottolineando che si parla di un possibile scisma “dall’esterno per mettere paura, per intimidire”.

Secondo monsignor Bätzing, la Chiesa deve però evolversi, perché “non si può andare avanti come prima, si tratta di trasmettere il messaggio del Vangelo qui e ora, e non guardare sempre al passato, anche correndo il rischio di una Chiesa ammaccata. In questo, il colloquio con Papa Francesco è stato incoraggiante“.

Leggi anche: Abusato da un prete dai 9 ai 18 anni: la denuncia di un 21enne di Siracusa

Leggi anche: Ragazza di 25 anni rapisce un neonato per un sacrificio umano: voleva riportare in vita il padre