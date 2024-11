I Viaggi del Cuore alla scoperta dell'Irlanda

Roma, 21 nov. (askanews) – Sabato 23 novembre alle 9.30, I Viaggi del Cuore con don Davide Banzato torna su Canale 5 con la seconda puntata, realizzata in collaborazione con Tourism Ireland. Il programma sarà trasmesso anche sul canale internazionale Mediaset Italia, portando così le sue storie e i suoi luoghi a un pubblico mondiale.

Questa settimana ci immergeremo nella verde Irlanda, l’isola di smeraldo, per scoprire i segreti e i luoghi legati al suo patrono, San Patrizio. Partiremo da Downpatrick, dove si trova la cattedrale che custodisce la memoria e, secondo la tradizione, la tomba del Santo. Visiteremo il sito di Saul, luogo in cui San Patrizio avrebbe celebrato la sua prima messa, e ci sposteremo nella capitale, Dublino, per ammirare la maestosa Cattedrale di San Patrizio, simbolo di unione tra cattolici e anglicani.

Il nostro viaggio proseguirà sulla collina di Tara, cuore spirituale e politico dell’antica Irlanda, dove scopriremo i legami tra il druidismo e l’opera di evangelizzazione di San Patrizio. Da qui raggiungeremo Croagh Patrick, la montagna sacra dove il Santo trascorse 40 giorni e 40 notti in preghiera e digiuno, un luogo che ancora oggi attira migliaia di pellegrini.

Non mancherà una tappa al suggestivo Purgatorio di San Patrizio, situato su Station Island, un luogo di pellegrinaggio che nei secoli ha ispirato storie e leggende di penitenza e purificazione. Infine, concluderemo ad Armagh, città scelta dal Santo come centro della sua missione evangelica, sede di due imponenti cattedrali che testimoniano la profonda spiritualità dell’isola.

Attraverso paesaggi mozzafiato e siti ricchi di storia, questa puntata ci condurrà in un percorso affascinante alla scoperta delle radici spirituali e culturali dell’Irlanda.

In ogni viaggio ci saranno la fondatrice dell’Associazione internazionale Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, il direttore di Famiglia Cristiana, Don Stefano Stimamiglio, e gli autori di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità e per uno spazio sulle ultime uscite editoriali. Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco, che racconterà la difficile situazione della Nigeria, aiutandoci ad avere uno sguardo sul mondo.

I Viaggi del Cuore è un format tv ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore per Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Conduttore Don Davide Banzato (nel ruolo anche di coautore); autrice Martina Polimeni; registi Matteo Ricca e Fulvio Bonucci. Nella sua durata di 45 minuti si propone di raggiungere tutti, credenti e non, grazie a un taglio culturale e a immagini di altissima qualità. Gode del Patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l’Evangelizzazione.