I Viaggi del Cuore, alle origini di sant'Antonio di Padova

Roma, 19 mag. (askanews) – I viaggi del cuore condotto da Davide Banzato, domenica 21 maggio alle 08.50 su Canale5 porteranno i telespettatori in Portogallo con le guide de L’Opera Romana Pellegrinaggi per visitare città e opere d’arte uniche: Lisbona, Coimbra e Tomar, con uno dei luoghi più affascinanti al mondo, ovvero il Convento dei Cavalieri Templari di Tomar, Patrimonio dell’Unesco.

La puntata avrà come fulcro la scoperta delle origini di Sant’Antonio da Padova, che nacque a Lisbona e che – prima di diventare francescano – era un agostiniano.

Don Savino Lombardi, guida de L’Opera Romana Pellegrinaggi, insieme a don Davide faranno vivere un viaggio alla scoperta dei primi anni della vita del Santo noto in tutto Mondo, iniziando da uno dei luoghi più rappresentativi della città, come la Cattedrale di Lisbona, dove Antonio, ricevette il battesimo presso il fonte battesimale che è tuttora visibile, e dove il piccolo Fernando servì come chierichetto e fece parte della corale e, sentì la vocazione, iniziando il noviziato con gli agostiniani. Rimase poi diversi anni a Coimbra dove avvenne un’importante svolta, la seconda vocazione, entrando poi a far parte del gruppo dei frati minori. I viaggi del cuore racconteranno doversi siti di interesse storico, artistico e spirituale, come il Monastero della Santa Croce e la Chiesa di Sant’Antonio sul Monte dos Olivais a Coimbra.

Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco che racconterà la situazione di diversi Paesi del Mondo. In ogni viaggio ci saranno la fondatrice di Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante e i giornalisti e scrittori di Famiglia Cristiana e di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità. Sarà ospite anche Paola Polidoro che ci aiuterà a riflettere sul tema dell’affettività e delle relazioni nel tempo dell’era digitale e dei social, ispirandosi ad un autore che continua a fare scuola, Roland Barthes, dopo aver scritto un testo insieme allo psichiatra e psicoterapeuta Tonino Cantelmi.

I viaggi del Cuore è un format tv, programma ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Autori Davide Banzato (nel ruolo anche di conduttore), e Martina Polimeni; Registi Matteo Ricca e Fabrizio Lopresti. Nella sua durata di 50 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l’Evangelizzazione.