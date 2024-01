I Viaggi del Cuore, Amirante riflette sulla parola Misericordia

Roma, 3 gen. (askanews) – Chiara Amirante, fondatrice dell’Associazione internazionale Nuovi Orizzonti, nella puntata de i viaggi del cuore su Canale5 svoltasi in Polonia a Czestokowa propone una riflessione sulla parola “misericordia”.

Le parole di Chiara Amirante:

“In questo viaggio abbiamo avuto modo di riflettere sull’Amore Misericordioso di Dio. La parola “Misericordia” in ebraico significa “viscere materne”. A volte pensiamo di essere sbagliati, di non essere capaci di cambiare perché i nostri propositi si infrangono nuovamente e facciamo gli stessi errori.

Cosa fare quando ci sentiamo scoraggiati e abbiamo un sordo malessere che sembra imprigionare l’anima?

In questi trent’anni in cui ho vissuto giorno e notte nelle comunità di accoglienza Nuovi Orizzonti con ragazzi imprigionati in piovre infernali ho scoperto quanto fondamentale sia fare esperienza della misericordia per potere sanare le ferite del cuore e riuscire a riconciliarci con noi stessi e con la nostra storia. Se noi ci ritrovassimo per anni in un carcere con una persona che ci ha fatto del male e che non riusciamo a perdonare sarebbe drammatico. Molti, inconsapevolmente, hanno un profondo malessere proprio perché non si rendono conto di non essersi perdonati. Ma l’unica persona con cui dovremo per forza convivere siamo proprio noi, se non riusciamo a riconciliarci con noi stessi potremmo fare le esperienze più belle ma il malessere continuerà ad accompagnarci.

Ho visto tantissimi ragazzi riuscire a fare questo passaggio fondamentale di riconciliazione con sè stessi e con la loro storia, proprio dopo avere scoperto l’Amore di Dio ed essersi sentiti raggiunti e rinnovati dall’abbraccio misericordioso di Dio Padre.

È molto bella un’espressione di santa Teresina che per sottolineare quanto infinita sia la misericordia di Dio afferma che se anche avesse commesso il peggiore dei crimini manterrebbe la fiducia che anche una moltitudine di peccati non sono che una goccia d’acqua nel braciere ardente della misericordia di Dio. Proviamo allora a lasciarci raggiungere da questa meravigliosa notizia: Dio è Amore infinito, Dio è Padre misericordioso che ci perdona e fa festa ogni volta che come il figliol prodigo decidiamo di pentirci del male commesso e di tornare a lui. Lasciamoci rinnovare dal suo abbraccio misericordioso e impariamo a vivere questa caratteristica importante dell’amore cercando di perdonare noi stessi e anche le persone che ci feriscono. Anche per chi non ha il dono della fede cercare di riconciliarsi e di perdonare sé stessi e gli altri per gli errori commessi è un passo fondamentale per risanare ferite profonde. La misericordia è un balsamo potentissimo per le ferite del nostro cuore e per una piena riconciliazione con noi stessi e con le persone con cui ci relazioniamo. Ho visto persone rinascere a vita nuova e ferite profondissime risanarsi proprio grazie alla potenza della misericordia, del per-dono accolto e donato. Proviamo allora ad impegnarci a lasciarci rinnovare dall’abbraccio misericordioso di Dio e perdoniamo con tutto il cuore noi stessi e gli altri potremo sperimentare frutti di guarigione del cuore, di pace, di gioia sorprendenti. Nel mio ultimo libro l’amore vince, il balsamo del perdono puoi trovare suggerimenti ed esercizi concreti che spero possano esserti di aiuto nel curare le ferite del cuore, riconciliarti pienamente con te stesso e risanare le relazioni”.