I Viaggi del Cuore, Bonsignore: da Papa Francesco “Avanti Tutta”

Roma, 1 giu. (askanews) – Nuova dimensione internazionale dal 5 giugno per I Viaggi del Cuore, format tv ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset Consuelo Bonifati.

“I Viaggi del Cuore nasce nel 2016 in occasione del Giubileo della Misericordia ed oggi è un programma tv punto di riferimento per chi la domenica mattina davanti alla televisione ha fede e per chi non ce l’ha, poichè in questi anni abbiamo raccontato l’inestimabile patrimonio monumentale italiano che per circa l’80% è di matrice cristiana “, sottolinea Elio Bonsignore.

Oggi però è la vigilia del viaggio dei viaggi: “Stiamo per approdare in Terra Santa e su Canale 5, la rete ammiraglia del gruppo Mediaset che ha sposato questo nostro amato progetto. Nostro perche oltre alla Me Production e me c’è don Davide Banzato, anima del programma e tutta la comunità di Nuovi

Orizzonti. Voglio dire a quanti si sono spesi in questi anni per questo programma, autori, registi, filmaker, montatori, produzione, o gli enti pubblici sia in Italia sia all’estero, le Diocesi, gli Ordini sacri, le Edizioni Don Bosco, le Edizioni Periodici San Paolo, una frase di incoraggiamento che mi disse

Papa Francesco quando lo conobbi a Nuovi Orizzonti, a Frosinone, quando seppe che eravamo noi a fare i Viaggi del Cuore, “Avanti tutta”!”, conclude Bonsignore.