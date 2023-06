I viaggi del Cuore, Chiara Amirante: quali sono i tuoi sogni?

Roma, 20 giu. (askanews) – Quali sono i tuoi sogni? Per cosa desideri spendere la tua vita?

Chiara Amirante nell’ultima puntata andata in onda domenica scorsa su Canale5 del programma “i viaggi del cuore” ha donato una riflessione partendo ispirato al suo ultimo libro edito da Piemme “Vivi per qualcosa di grande. L’arte di decidere”.

“Nella vita frenetica di ogni giorno corriamo il rischio di farci prendere dalle mille cose che ci sembrano importanti, urgenti ma poi non troviamo il tempo per focalizzare l’attenzione, le nostre energie, su ciò che davvero per noi conta di più. Difficilmente ci fermiamo per rispondere ad alcune domande che sono fondamentali per sentirci persone realizzate: Quali sono gli obiettivi che davvero desideriamo raggiungere? Quali i nostri sogni più veri (molti sono indotti)? Quali gli ostacoli? Per cosa desideriamo spendere la nostra vita? Quali quindi le nostre priorità nei vari ambiti della nostra vita. Qual è la nostra missione nel mondo? Quale contributo possiamo portare alla nostra grande famiglia che, in questo mondo sempre più globalizzato, è l’umanità tutta? – ha sottolineato Amirante -. Fermiamoci, dedichiamo del tempo a rispondere a queste domande. Solo attraverso una profonda conoscenza di noi stessi possiamo individuare e percorrere le strade che ci portino a raggiungere le vette più alte, quegli obiettivi che sono davvero importanti e significativi per poter dare un senso profondo a tutto ciò che viviamo. Credo che imparare a decidere a discernere sia un’arte che, come ogni altra arte, richiede tempo ed impegno per essere appresa. Ci nutriamo ogni giorno di consumismo e per lo più ‘automaticamente’ e inconsapevolmente tendiamo troppo spesso ad accontentarci di gratificazioni immediate che ci danno però solo un appagamento momentaneo ed effimero, lasciandoci poi più insoddisfatti e disorientati di prima. È invece molto più bello puntare in alto, individuare e raggiungere le grandi mete che sogniamo per la nostra vita, per quanto il cammino possa apparire impegnativo e faticoso.

Nel nuovo libro Vivi per qualcosa di grande l’arte di decidere, ho provato a condividere alcuni esercizi pratici, scoperte che mi sono state di grande aiuto, perché le decisioni di ogni giorno possano essere in linea con le nostre aspirazioni più profonde. Prendere le decisioni giuste, quando si è sotto numerose pressioni di ogni genere, è un’arte tutt’altro che facile. Tuttavia, è un’arte che dobbiamo impegnarci ad apprendere, perché ci permette di vivere al meglio quell’unica vita che ci è stata donata.

Allora vi auguro di dedicare tempo ed impegno per individuare i vostri sogni più profondi, significativi le mete che desiderate raggiungere perché tutto ciò che vivete possa avere un senso. Abbiamo una vita sola viviamola per qualcosa di grande!”, ha concluso.