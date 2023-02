Roma, 15 feb. (askanews) – I viaggi del cuore sabato 18 febbraio alle 08.45 su Canale5 faranno vivere ai telespettatori un’esperienza unica: entrare nella casa di Papa Francesco a Santa Marta vivendo un dialogo intervista esclusiva che è nato in modo spontaneo e inaspettato e che è diventato anche un libro dal titolo “Cerca il tuo orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi” (Edito da Piemme in collaborazione con la LEV) disponibile dal 21 febbraio 2023 in tutte le librerie e stores online.

Lo speciale i “Viaggi del cuore con Papa Francesco” ripercorre la storia del Papa con diversi contributi. Tra gli ospiti ci saranno il segretario – per la sezione dottrinale del Dicastero per la dottrina della fede – Mons. Armando Matteo, il vaticanista di Mediaset Fabio Marchese Ragona e l’inviata di Avvenire, esperta di America Latina, Lucia Capuzzi, con i quali si cercherà di capire chi fosse Bergoglio prima della sua vocazione, come l’ha vissuta, com’era la sua famiglia e un bilancio di questo pontificato alle soglie del suo decennale.

Importante ospite di Missioni don Bosco è don Fernàndez Artime, Rettor Maggiore Salesiani (ovvero successore di don Bosco), che parlerà del suo legame con Papa Francesco. Nel 2009 è stato nominato ispettore dell’Argentina Sud, e grazie a tale incarico ha collaborato con l’allora arcivescovo di Buenos Aires, il cardinale Bergoglio: una stima e un’amicizia che il Papa, durante la sua visita a Torino nel 2015 per il bicentenario di don Bosco, ha avuto modo rinnovare esprimendo il suo legame con la Congregazione salesiana.

Così come il direttore di Famiglia Cristiana don Stefano Stimamiglio contribuirà con il suo personale intervento.

La puntata avrà come suo cuore un denso e profondo dialogo tra Papa Francesco e don Davide che il 21 febbraio 2022 sarà disponibile con parti inedite e arricchimenti in tutte le librerie nel testo dal titolo “Cerca il tuo orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi” (Edito da Piemme in collaborazione con la LEV).

La puntata speciale de I viaggi del cuore – programma ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I.

Consuelo Bonifati – ha come autori Davide Banzato (nel ruolo anche di conduttore) Maria Amata Calò (autrice e curatrice dell’intera puntata) e Martina Polimeni; registi della puntata: Matteo Ricca e Fabrizio Lo Presti; direttore della fotografia: Claudio Falanga.