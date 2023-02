"I viaggi del cuore" con un'intervista inedita a Papa Francesco

Roma, 17 feb. (askanews) – Lo speciale “I viaggi del cuore con Papa Francesco” su Canale5 sabato 18 febbraio alle 08.45 e in replica domenica 19 febbraio ripercorre dieci anni di pontificato di Papa Bergoglio, con un’intervista inedita ed esclusiva, dieci domande realizzate a Casa Santa Marta con don Davide Banzato.

Ci saranno anche le voci delle persone di varie parti del Mondo e tra gli ospiti ci saranno il segretario – per la sezione dottrinale del Dicastero per la dottrina della fede – Mons.

Armando Matteo, il vaticanista di Mediaset Fabio Marchese Ragona e l’inviata di Avvenire, esperta di America Latina, Lucia Capuzzi per un bilancio di questo pontificato alle soglie del suo decennale.

Questo speciale de “I viaggi del cuore” – programma ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati – ha come autori Davide Banzato (nel ruolo anche di conduttore) Maria Amata Calò (autrice e curatrice dell’intera puntata) e Martina Polimeni; registi della puntata: Matteo Ricca e Fabrizio Lo Presti; direttore della fotografia: Claudio Falanga.