I Viaggi del Cuore in Calabria con San Francesco di Paola

Roma, 26 giu. (askanews) – I viaggi del cuore condotto da Davide Banzato, domenica 30 giugno alle 08.50 su Canale5 porterà i telespettatori in Calabria sulle orme di un santo tra i più venerati al Mondo: san Francesco di Paola, patrono della città, patrono della Calabria e patrono anche dei marinai e dei barcaioli.

Le puntate andranno in onda anche nel canale internazionale Mediaset Italia.

Sono milioni i pellegrini che ogni anno raggiungono Paola per incontrare san Francesco e ogni anno tanti devoti si radunano per la Festa in onore del santo che dura ben quattro giorni.

Tanti diversi cammini – immersi nella bellezza della natura – ripercorrono la storia e i passi di san Francesco e convergono a Paola dove il santo è nato e dove sorge il Santuario a lui dedicato.

Uno di questi cammini si chiama “La via del giovane” e ripercorre il viaggio di san Francesco a San Marco Argentano, dove vestì l’abito monacale per la prima volta. In questo viaggio i telespettatori potranno conoscere la straordinaria storia di san Francesco di Paola a partire dal suo legame con san Francesco d’Assisi al suo percorso da eremita solitario a fondatore dell’Ordine dei Minimi, ordine che, già dal nome vuole sottolineare lo spirito di umiltà che caratterizza i suoi frati, che aspirano a essere i più piccoli dinanzi a Dio. Nel mondo di oggi in cui l’apparenza e l’apparire sono l’unico desiderio di molti la figura di questo Santo che ha cercato il nascondimento e il silenzio e che ha speso la sua vita al servizio degli altri, ha tanto da dire a tutti noi.

Anche in questo viaggio ci saranno esperti e guide, insieme alla fondatrice dell’Associazione internazionale Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, al direttore di Famiglia Cristiana, Don Stefano Stimamiglio e agli autori di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità e per uno spazio sulle ultime uscite editoriali. Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco aiutandoci ad avere uno sguardo sul Mondo.

I Viaggi del Cuore è un format tv ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Autori Davide Banzato (nel ruolo anche di conduttore), e Martina Polimeni; regista Fulvio Bonucci. Nella sua durata di 50 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l’Evangelizzazione.