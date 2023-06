I Viaggi del Cuore in Valle d'Aosta

Roma, 29 giu. (askanews) – I viaggi del cuore condotto da Davide Banzato, domenica 2 luglio alle 08.50 su Canale5 porteranno i telespettatori in Valle d’Aosta al confine tra la Francia e la Svizzera, sulle Alpi Occidentali, nella regione più piccola d’Italia e in un territorio ricco di bellezze paesaggistiche e naturalistiche, scelto come meta privilegiata per escursioni e attività all’aria aperta. Ma la Valle d’Aosta ha anche una grande tradizione culturale e religiosa.

Proprio sulla vetta più alta delle Alpi, il Monte Bianco, ha predicato san Bernardo di cui verrà svelata la storia e il legame con il territorio, a 100 anni dalla sua proclamazione come patrono di alpinisti, scalatori e sciatori, seguendo la processione delle Guide Alpine e dei Maestri di Sci con il presidente dell’Associazione dei maestri di sci Beppe Cuc e Ezio Marlier, presidente delle Guide Alpine di Alta Montagna, che ha co-organizzato la sfilata in onore di S. Bernardo, e la messa solenne nella Cattedrale di Maria Assunta e San Giovanni Battista insieme a S.E.Mons Franco Lovignana vescovo di Aosta.

Un elemento caratterizzante del paesaggio valdostano sono i numerosi castelli disseminati che si distinguono tra i contorni delle imponenti montagne. I castelli della Valle d’Aosta sono fra i più suggestivi e rappresentativi di tutto il medioevo europeo e la regione ne conta oltre 100. Una visita speciale porterà i telespettatori all’interno del castello reale di Sarre, dimora che ospitò il primo re d’Italia.

L’architettura religiosa tardo-medievale si trova in tutta la Valle d’Aosta e Giacomino da Ivrea è uno dei suoi grandi esecutori. La sua arte sarà raccontata attraverso le tante chiese da lui affrescate.

La religiosità della Valle d’Aosta ha anche una particolare vocazione mariana. Ai piedi del Monte Bianco, nella località di Courmayeur, sullo sfondo del maestoso ghiacciaio della Brenva, sorge un caratteristico santuario, in un luogo che fin dal Seicento è stato teatro di numerose guarigioni miracolose, il Santuario Notre-Dame-de-Guérison. Oltre a scoprirne la storia ci sarà la testimonianza di una guida alpina e storie di vita.

La Valle d’Aosta è anche attraversata da numerose vie di pellegrinaggio, come la Via Francigena, che collega Canterbury a Roma o il Cammino Balteo, un itinerario escursionistico circolare di quasi 350 km che attraversa oltre 40 comuni. Lungo una delle tappe del cammino Balteo i viaggi del cuore andranno a scoprire anche un altro importante castello, il castello di Issogne.

Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco che racconterà la situazione di diversi Paesi del Mondo. In ogni viaggio ci saranno la fondatrice di Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante e i giornalisti e scrittori di Famiglia Cristiana e di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità. Tra gli ospiti anche Davide Peron, cantautore e autore insieme a Eleonora Fontana di Giulietta sono io, un testo che nasce a partire da uno spettacolo teatrale con il supporto di padre Ermes Ronchi.

I viaggi del Cuore è un format tv, programma ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Autori Davide Banzato (nel ruolo anche di conduttore), e Martina Polimeni; Registi Matteo Ricca e Fabrizio Lopresti. Nella sua durata di 50 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l’Evangelizzazione.