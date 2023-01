"I viaggi del cuore" su Canale 5 speciale città del Vaticano

Milano, 19 gen. (askanews) – “I viaggi del cuore”, programma condotto da Don Davide Banzato, sabato 21 gennaio alle 08.50 su Canale5, andrà per questa puntata alla scoperta di alcuni luoghi del tutto inaccessibili nelle mura della Città del Vaticano. La terza tappa del viaggio sarà in un luogo unico al mondo: la Basilica di san Pietro, meta ogni anno di milioni di visitatori e pellegrini.

Il programma riporterà i telespettatori indietro nel tempo di oltre duemila anni per raccontare il martirio dell’Apostolo Pietro, ripercorrendo la sua storia e quella della costruzione attuale di Piazza San Pietro e della Basilica, per le quali sono stati necessari 22 papi e numerosi architetti e maestranze, tra cui grandi maestri come Bramante, Raffaello, Michelangelo e Bernini.

Si andrà alla scoperta della doppia valenza della Basilica, come capolavoro di arte ma soprattutto luogo di fede e di preghiera. In esclusiva per i Viaggi del cuore sono stati resi accessibili luoghi che pochi possono visitare, come le Sale Ottagone e l’archivio della Fabbrica di San Pietro, dove solo Capi di Stato o ricercatori con permessi speciali, possono entrare per visionare documenti e studiare i modelli originali, che portano la firma dei grandi maestri che hanno reso San Pietro ciò che oggi contempliamo.

Fra le guide del viaggio il Cardinale Gambetti, Arciprete della Basilica di San Pietro, studiosi ed esperti, come il dott.Pietro Zander e la dott.sa Simona Turriziani.

Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco che racconterà la situazione di diversi Paesi del Mondo. In ogni viaggio ci saranno la fondatrice della Comunità Internazionale di diritto Pontificio “Nuovi Orizzonti” Chiara Amirante e i giornalisti e scrittori di Famiglia Cristiana e di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità.

I viaggi del Cuore è un format tv, ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati.