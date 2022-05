I Viaggi del Cuore, successo su Rete4 ultima edizione italiana

Roma, 30 mag. (askanews) – Ancora un successo di audience ha chiuso domenica scorsa l’edizione italiana su Rete4 dei I Viaggi del Cuore, con don Davide Banzato in una puntata speciale dedicata alla Madonna.

Una devozione popolare molto antica, ma che solo nel XVIII secolo ha visto il mese di maggio associato alla Vergine Maria. E’ stato il Cardinale Angelo Comastri, fino a poco tempo fa vicario di Papa Francesco per la Città del Vaticano, a regalare preziose parole e spiegazioni relative alla devozione mariana.

Tantissime sono le Chiese intitolate a Maria, a cominciare da una delle più importanti al mondo la Basilica papale di Santa Maria Maggiore, un autentico gioiello ricco di bellezze dal valore inestimabile.

Ora I Viaggi del Cuore passa per una edizione speciale su Canale5: una edizione internazionale con due puntate nei luoghi della Terra Santa in Israele, una a Lourdes poi in Spagna e in altri luoghi inclusi nella lista delle Sette Meraviglie al Mondo.

Una prima quella su Canale5, ogni domenica mattina alle 9 dal 5 giugno, per il format culturale e spirituale che racconta le bellezze, la storia, l’arte e le tradizioni attraverso le mete spirituali in vari Paesi del Mondo, il tutto arricchito da testimonianze di vita e approfondimenti tematici con esperti e scrittori.