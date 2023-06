I Viaggi del Cuore, sulle orme di Santa Rita da Cascia

Roma, 15 giu. (askanews) – I viaggi del cuore condotto da Davide Banzato, domenica 18 giugno alle 08.50 su Canale5 porteranno i telespettatori in Umbria sulle orme di Santa Rita da Cascia, la Santa dei casi disperati e delle cause impossibili.

Rita è una santa molto amata soprattutto per la sua eroicità nella vita quotidiana. Prima di vivere quarant’anni come monaca agostiniana e di condividere parte della passione di Cristo con una stigmata prodotta da una spina sulla fronte, che diventava maleodorante e purulenta, portata per ben quindici anni, questa donna speciale ha avuto una famiglia e dei figli e fu immersa nella complessità dei problemi quotidiani e in fatti che richiamano l’attualità delle faide malavitose odierne o delle rivalse tra parenti. Era il periodo delle lotte tra Guelfi e Ghibellini e il suo non fu un matrimonio facile. Rappresaglie dell’epoca portarono all’uccisione violenta del marito, ma Rita scelse di perdonare l’assassino, pregò e operò per la pace e affinché i suoi figli non cercassero vendetta. I due, morirono poco dopo, probabilmente di peste. Rita nacque a 5 km da Cascia, a Roccaporena intorno al 1381 e quando rimase sola, chiese di entrare nel monastero delle monache agostiniane a Cascia, che frequentava fin da bambina, ma la sua richiesta venne respinta per ben tre volte.

La rosa, le api, la vite, la spina, l’anello nuziale e il rosario sono i simboli di santa Rita, legati alla sua storia. In particolare la rosa che, con le sue spine, racchiude il senso del messaggio che ci ha tramandato Rita: godere appieno dell’Amore e della Bellezza di Dio attraverso l’amore e la bellezza della vita, accettando le spine come parte di essa.

Durante la puntata ripercorreremo la storia di santa Rita, i luoghi della sua vita, contributi di esperti e testimonianze di grazie ricevute, insieme alle suore agostiniane che ci racconteranno cosa significhi vivere in clausura, come trascorrono le loro giornate, alcuni progetti sociali che sostengono in Italia e nel Mondo attraverso la Fondazione Santa Rita da Cascia ets, fondata nel 2012 per rendere concreta la carità ritiana, insieme al loro impegno nell’evangelizzazione con i pellegrini, i turisti ed anche con i social.

Tra gli ospiti per parlare di attualità ci sarà la giornalista Lucia Capuzzi, per approfondire la storia straordinaria di una suora lecchese uccisa ad Haiti il 25 giugno 2022.

Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco che racconterà la situazione di diversi Paesi del Mondo. In ogni viaggio ci saranno la fondatrice di Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante e i giornalisti e scrittori di Famiglia Cristiana e di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità.

I viaggi del Cuore è un format tv, programma ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Autori Davide Banzato (nel ruolo anche di conduttore), e Martina Polimeni; Registi Matteo Ricca e Fabrizio Lopresti. Nella sua durata di 50 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l’Evangelizzazione.