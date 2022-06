I Viaggi del Cuore, visita esclusiva nella casa dove visse Gesù

Roma, 8 giu. (askanews) – È iniziata l’edizione speciale su Canale5 in onda ogni domenica de I viaggi del cuore con Davide Banzato. La prima puntata in Terra Santa sulle orme di Gesù di Nazareth ripercorrendo i luoghi del Vangelo e le tappe dalla nascita alla vita pubblica permettendo ai telespettatori, tra le tante emozioni, di visitare la casa dove Gesù di Nazareth ha vissuto per 30 anni con Maria Giuseppe, dopo la fuga in Egitto, dai 2 anni fino a quando è diventato adulto.

Immagini uniche in un luogo aperto solo per la troupe de I viaggi del cuore in modo esclusivo.

Domenica prossima su Canale5 alle 8:50 ci sarà il secondo viaggio – sempre realizzato in collaborazione con il Ministero del Turismo in Israele – partirà dal Monastero greco ortodosso di Koziba, incastonato all’interno di un’oasi in una gola del deserto sulla roccia – sulla via che da Gerico porta a Gerusalemme ripercorrendo le tappe storiche di Gesù dall’ultima cena, al Getsemani, dove è stato imprigionato, condannato, la Via Dolorosa fino al Golgota e alla Basilica dell Resurrezione nel Santo Sepolcro.

Dopo anni di successo su Rete4 e un’edizione italiana appena conclusa parte un’edizione speciale tutta all’estero e per la prima volta su Canale 5 per I viaggi del cuore condotto da don Davide Banzato. Il format culturale e spirituale racconta le bellezze, la storia, l’arte e le tradizioni attraverso le mete spirituali in vari Paesi del Mondo, il tutto arricchito da testimonianze di vita e approfondimenti tematici con esperti e scrittori.

La presenza di Missioni don Bosco racconterà la situazione di diversi Paesi del Mondo nei vari Continenti in cui i Salesiani operano da sempre in prima linea, in particolare oggi durante la guerra in Ucraina. Presente in ogni puntata la fondatrice di Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, e i giornalisti e scrittori di Famiglia Cristiana per approfondimenti di attualità.