I viaggi fotografici di un artista, Colapesce racconta la sua mostra

Milano, 28 mar. (askanews) – La galleria Patricia Armocida di Milano presenta “Doppia Uso Singola”, prima mostra personale di fotografie di Lorenzo Urciullo in arte Colapesce. Una selezione di 200 scatti racchiusi in tre nuclei: D.U.S., acronimo del titolo, che, come dice l’artista, “è una cronaca privata che documenta la mia solitudine nello spazio, una catalogazione di arredi e oggetti all’interno di camere di alberghi in cui ha soggiornato durante i viaggi della sua carriera; la seconda serie, Teresa e Anna, nonna e prozia di Lorenzo, documenta la relazione simbiotica tra due sorelle; Giorni sfiniti, serie legata alla Sicilia, ai paradossi della sua terra e a visioni introspettive dell’artista.

Gli scatti, in formato 20×20 cm, lo stesso formato delle cementine (piastrelle della pavimentazione tipica siciliana), e 10×10 cm, sono un memorabile sunto di annotazioni visive che conducono il visitatore della mostra nel mondo segreto e intimo di Colapesce. Una lunga sequenza temporale di oltre dieci anni, una selezione iconica tratta da più di 1800 fotografie del suo archivio personale.

Lo stesso Colapesce ci ha voluto raccontare l’esposizione.