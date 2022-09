I villaggi abbandonati dai russi in rotta nell’Est dell’Ucraina

Kiev, 12 set. (askanews) – Carri armati, postazioni, migliaia di munizioni abbandonate in fretta e furia dall’esercito russo in rotta sul fronte Est in Ucraina: le immagini della Agence France Presse illustrano la situazione mentre le forze di Kiev entrano nei villaggi abbandonati dai russi. Oggi i portavoce delle forze armate ucraine hanno annunciato di aver ripreso stabilmente il controllo di 20 località nell’Est; anche a Sud, dove la controffensiva dell’Ucraina ha incontrato maggior resistenza da parte dei russi, le forze di Kiev avrebbero riconquistato circa 500 kmq di territorio nella zona di Kherson.