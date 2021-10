I Whiteshark presentano il nuovo singolo, “Stavolta no”: “Nonostante le cadute, non dobbiamo mai mollare”

“Stavolta no” è il nuovo singolo dei Whiteshark, una traccia “flashback” che è una vera e propria presa di coscienza.

Comincia un capitolo tutto innovativo dei Whiteshark, che nell’intervista esclusiva hanno presentano il loro nuovo singolo, “Stavolta no”.

Whiteshark raccontano “Stavolta no”

“Stavolta no” è una traccia “flashback” che è una vera e propria presa di coscienza da parte dei Whiteshark, che sono Scave e Simoroy, alias Daniele Scavetta e Simone Filipazzi.

Sono caduti molte volte, ma altrettante volte hanno saputo reagire e rialzarsi. Con questo progetto hanno deciso di guardare sé stessi nel profondo dell’animo, per imparare dal passato e non ricommettere gli errori già fatti. Così i due prendono consapevolezza di ciò che vogliono ottenere e si mettono in gioco per raggiungere i propri obiettivi.

Parlando del nuovo singolo, i due artisti hanno spiegato: “Nasce in maniera naturalissima.

Abbiamo altri quattro brani nel cassetto, ma sapevamo che “Stavolta no” doveva essere il primo. Il singolo dà il via al nostro nuovo percorso. È una canzone adatta al periodo: stavolta non dobbiamo demordere o lasciarci dominare dagli eventi esterni. Il messaggio è molto chiaro e diretto: nonostante le mille cadute della vita, bisogna crederci sempre e continuare a perseguire i propri obiettivi. Se un sogno è così grande, non dobbiamo mai accantonarlo”.

La vita spesso ferisce, ma “abbiamo imparato ad andare avanti, prendendo il positivo da ogni esperienza, senza mai lasciaci abbattere e senza demordere. Non è detto che cadendo una volta quella strada sia sbagliata: è l’esatto contrario.

Se ci si crede, il risultato arriva”.

Quindi hanno sottolineato: “Noi siamo come lo squalo bianco. Abbiamo la sua stessa fame, cioè la determinazione nel raggiungere i nostri obiettivi, proprio come lo squalo testardamente cerca le sue prede senza mai voltarsi. Lo squalo, inoltre, non dorme mai: anche noi siamo sempre al lavoro”.

Whiteshark, da “Stavolta no” ai prossimi progetti

Daniele Scavetta, in arte “Scave”, e Simone Filipazzi, in arte “Simoroy”, insieme formano il gruppo “Whiteshark”. Si conoscono per la prima volta a un contest live di Milano e successivamente si rincontrano in uno studio di registrazione a Muggiò (MB) per puro caso. Dopo un po’ di featuring reciproci con i nomi d’arte Scave e Simoroy nel 2018 decidono di formare il loro gruppo, esordendo con un EP di 4 tracce dal titolo “Quanto Basta”.

In seguito hanno presentato altri singoli, tra i quali “Accelera” in collaborazione con il noto rapper Vacca. Girando per la Lombardia, hanno avuto l’opportunità di aprire eventi importanti come il concerto di Shiva al Carroponte davanti a 3000 persone. L’idea del nome è presa dalla fame, dalla costanza e dalla determinazione con cui inseguono i loro obiettivi, perché lo “squalo bianco”, uno dei predatori più forti al mondo, non dorme mai. Inoltre, hanno iniziato a identificare i loro fan con lo slang “Brezis”, un nome nato quasi per caso durante una serata e insieme a loro stanno costruendo la “Brezis family”.

All’entusiasmo con il quale hanno presentato il nuovo singolo, “Stavolta no”, i Whiteshark svelano anche i progetti futuri. Infatti, hanno commentato: “Da ottobre a marzo ogni mese e mezzo circa uscirà una nostra canzone. Ogni brano seguirà un filo conduttore”.