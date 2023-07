IA: Ascani, 'è il futuro ma al centro rimane l'uomo'

Roma, 8 lug (Adnkronos) – "L’intelligenza artificiale non è solo il futuro, è il nostro presente: è nelle applicazioni che utilizziamo quotidianamente e sta cambiando i settori più importanti. Ecco perché è essenziale affrontarne le implicazioni”. Lo dice la vice presidente della Camera Anna Ascani intervistata dal settimanale ‘Avanti! Della domenica’ oggi in edicola e online.

"L’Europa – prosegue nell’intervista – si è mossa per prima nel mondo con l’approvazione di un regolamento che mette al centro l’uomo e impedisce abusi sull’utilizzo. La regolamentazione è essenziale – sottolinea- non per bloccare lo sviluppo della tecnologia ma per renderlo conciliabile con la sicurezza delle persone e la tutela dei loro diritti. Non dobbiamo mai dimenticare che si tratta di una tecnologia che deve servire l’uomo e non sostituirsi a esso".